Взял только золото: ростовчанин стал жертвой квартирной кражи

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-05T11:46:31+03:00

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража" Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Житель донской столицы обратился в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений. Мужчина пояснил, что заметил пропажу, когда вернулся домой. При этом окно в квартире было распахнуто.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Октябрьский район) установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летних местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник, убедившись, что хозяин дома отсутствует, вскрыл окно и украл золотые украшения. Похищенное фигурант сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил .

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU