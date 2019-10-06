2019-10-06T12:02:55+03:00
Происшествия

Семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора

Ради техники супруги выломали дверь чужой квартиры
Мария ШАБАНОВА
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Чужой телевизор супруги продалиЧужой телевизор супруги продалиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Отдел полиции по Советскому району города Ростову-на-Дону поступило заявление о краже от местной жительницы. Женщина рассказала, что в ее квартире выломали дверь и украли телевизор. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-х и 29-летних местных жителей. Подозреваемые оказались мужем и женой. Похищенное они успели продать, а деньги потратить. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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