Семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-06T12:02:55+03:00

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В Отдел полиции по Советскому району города Ростову-на-Дону поступило заявление о краже от местной жительницы. Женщина рассказала, что в ее квартире выломали дверь и украли телевизор. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-х и 29-летних местных жителей. Подозреваемые оказались мужем и женой. Похищенное они успели продать, а деньги потратить. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU