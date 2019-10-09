2019-10-09T10:13:18+03:00
Происшествия

Инкассатор получил ранение во время нападения в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности разбоя
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские ищут грабителя. Фото: ГУ МВД по Ростовской областиПолицейские ищут грабителя. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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Вооруженное ограбление инкассаторов в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону сопровождалось стрельбой. Специалисты перевозили один миллион шестьсот тысяч рублей.

- Преступник выстрелил в инкассатора, пуля прилетела в левое предплечье. В ответ пострадавший пять раз выстрелил в грабителя. Похитить денежные средства злоумышленнику не удалось, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Пострадавшего инкассатора отвезли в одну из городскую больницу № 20, где ему была оказана помощь и своевременное лечение.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать вооруженного грабителя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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