2019-10-09T13:33:52+03:00
Общество

Три человека пострадали в ДТП на трассе "Ростов-Таганрог"

Один из водителей не соблюдал дистанцию
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В среду, 9 октября, на донской трассе около 11 часов утра три человека попали аварию на дороге «РостовТаганрог».

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Форд» по доставке цветов не соблюдал дистанцию и врезался в «Хонду» под управлением 41-летнего мужчины.

– За медицинской помощью обратились оба водителя и пассажир автомобиля «Хонда», – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Также, авария в пострадавшим произошла в центре донской столицы. Иномарка сбила пьяного молодого парня, который ехал на скутере. Ростовчанин хотел "проскочить" на красный свет, но не рассчитал расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ростовской области убил сослуживца, защищая жену от домогательств
В центре Ростова-на-Дону пьяного парня на скутере сбила иномарка
Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова впервые показала своего возлюбленного
В Ростовской области объявлен в розыск водитель, задавивший девушку
В Ростове-на-Дону предложили установить камеру видеонаблюдения на Вавилова
«Мир Кавказу»: В ЮФУ стартует автопробег по республикам Северного Кавказа
Инкассатор получил ранение во время нападения в Ростове-на-Дону
Подросток сбежал из детского дома в Ростовской области
Труп мужчины несколько дней пролежал в квартире в Чкаловском
О легендарной защитнице Дона летчице Лидии Литвяк снимут фильм
Ростовская АЭС готова к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок
В Ростовской области на неделю отменят шесть пригородных поездов из-за ремонта железнодорожных путей
Ростовский бодибилдер выиграл турнир в Астрахани
В Ростове-на-Дону автобус на метане задымился во время поездки
Троих мужчин осудили за вооруженное ограбление подростков в Ростовской области
Троллейбус-гармошка выехал на улицы Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улицах города установят около 200 новых светофоров
Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «Болей за хоккей!»