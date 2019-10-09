Три человека пострадали в ДТП на трассе "Ростов-Таганрог"

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-09T13:33:52+03:00

Один из водителей не соблюдал дистанцию

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В среду, 9 октября, на донской трассе около 11 часов утра три человека попали аварию на дороге «Ростов – Таганрог».

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Форд» по доставке цветов не соблюдал дистанцию и врезался в «Хонду» под управлением 41-летнего мужчины.

– За медицинской помощью обратились оба водителя и пассажир автомобиля «Хонда», – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Также, авария в пострадавшим произошла в центре донской столицы. Иномарка сбила пьяного молодого парня, который ехал на скутере. Ростовчанин хотел "проскочить" на красный свет, но не рассчитал расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU