Три человека пострадали в ДТП на трассе "Ростов-Таганрог"
В среду, 9 октября, на донской трассе около 11 часов утра три человека попали аварию на дороге «Ростов – Таганрог».
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Форд» по доставке цветов не соблюдал дистанцию и врезался в «Хонду» под управлением 41-летнего мужчины.
– За медицинской помощью обратились оба водителя и пассажир автомобиля «Хонда», – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Также, авария в пострадавшим произошла в центре донской столицы. Иномарка сбила пьяного молодого парня, который ехал на скутере. Ростовчанин хотел "проскочить" на красный свет, но не рассчитал расстояние.
ИСТОЧНИК KP.RU