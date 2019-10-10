СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-10T10:11:05+03:00

Воды не будет в центре и на Западном. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Воды не будет в центре города и на Западном

Изменить размер текста: A A

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 10 сентября 2019: где и когда. Известно, что воды не будет в центре города и в Западном жилом массиве.

Так, с 08:30 до 23:00 краны опустеют в домах, которые находятся на проспекте Ворошиловском - от улицы Максима Горького до Пушкинской.

А с 08:30 до 24:00 не будет воды в зданиях, расположенных в границах: от тупика по улице Ткачева с поворотом на улице Еляна до жилого дома №52.

Известно, что все это время там будут идти плановые работы по переврезке водопроводной линии. У ростовчан уже попросили извинений за причиненные неудобства.

Кроме того, в этот же день в донской столице планируются отключения света. Они продлятся до конца дня. Известно, что без электричества останутся сотни домов, которые расположены в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU