В Ростове-на-Дону у железной дороги нашли тело 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-10T15:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Южное следственное управление на транспорте сообщило о начале проверки по факту гибели 18-летнего парня. Тело молодого человека обнаружили рано утром 10 октября у железной дороги в хуторе Масаловка Каменского района. На место выехала следственно-оперативная группа, по предварительным данным, не исключено, что его сбил поезд.

- Тело обнаружено с характерными признаками железнодорожного травмирования, - пояснили в Южном следственном управлении на транспорте. - В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU