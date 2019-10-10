2019-10-10T15:58:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у железной дороги нашли тело 18-летнего парня

Следователи выясняют причину трагедии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следователи выясняют причину трагедии.Следователи выясняют причину трагедии.
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Южное следственное управление на транспорте сообщило о начале проверки по факту гибели 18-летнего парня. Тело молодого человека обнаружили рано утром 10 октября у железной дороги в хуторе Масаловка Каменского района. На место выехала следственно-оперативная группа, по предварительным данным, не исключено, что его сбил поезд.

- Тело обнаружено с характерными признаками железнодорожного травмирования, - пояснили в Южном следственном управлении на транспорте. - В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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