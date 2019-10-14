2019-10-14T14:07:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 80-летнего мужчину

ЧП произошло накануне среди бела дня
Ольга ГОПАЛО
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Медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших.Медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Ростове-на-Дону проводится проверка по факту гибели 80-летнего мужчины. Известно, что ЧП произошло в воскресенье, 13 октября, около 14:00. Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте, тело пожилого человека с характерными признаками железнодорожного травмирования было обнаружено в районе перегона «Ростов Товарный – Зоологический». В тот же день следователи повели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

- Проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

напомним, в тот же день в Ростовской области в лобовом столкновении погибли четыре человека, включая пятилетнюю девочку. Трагедия унесла жизни водителей легковушек, а также пассажир «Приоры» и находившаяся на переднем пассажирском месте «шестерки», в детском кресле, малышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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