Бизнесмена из Ростова-на-Дону хотели взорвать в Татарстане

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-16T14:52:39+03:00

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В республике Татарстан следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Это произошло после того, как под капотом автомобиля мужчина нашел взрывное устройство.

Как сообщили в ведомстве, около двух недель назад в Лениногорск приехал предприниматель из донской столицы. Вместе с ним были двое его знакомых. Цель визита — бизнес.

Вероятно, в Татарстане у мужчины нашлись конкуренты, которые попытались от него избавиться, взорвав машину.

– Днем 15 октября, под днищем «Инфинити», припаркованном у дома по улице Набережная, обнаружена граната Ф-1. Мужчины увидели ее, когда садились в салон автомобиля, – сообщили в следкоме.

Взрывное устройство обезвредили и направили на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU