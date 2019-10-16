Бизнесмена из Ростова-на-Дону хотели взорвать в Татарстане
В республике Татарстан следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Это произошло после того, как под капотом автомобиля мужчина нашел взрывное устройство.
Как сообщили в ведомстве, около двух недель назад в Лениногорск приехал предприниматель из донской столицы. Вместе с ним были двое его знакомых. Цель визита — бизнес.
Вероятно, в Татарстане у мужчины нашлись конкуренты, которые попытались от него избавиться, взорвав машину.
– Днем 15 октября, под днищем «Инфинити», припаркованном у дома по улице Набережная, обнаружена граната Ф-1. Мужчины увидели ее, когда садились в салон автомобиля, – сообщили в следкоме.
Взрывное устройство обезвредили и направили на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU