СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-18T09:35:45+03:00

Если верить синоптикам, то погода как раз для пикников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выясняем, какая погода ожидается в выходные 19-20 октября 2019 в Ростове-на-Дону

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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 19-20 октября 2019: солнце и тепло. Известно, что похолодание, которое пришло в донскую столицу в пятницу, 18 октября, явление временное.

Если верить синоптикам, в последний день рабочей недели ожидается до плюс 16 градусов выше нуля, ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду.

Уже в субботу, 19 октября, в первую половину дня метеорологи прогнозируют облачную погоду, однако распогодится после обеда. В этот день потеплеет до плюс 18 градусов.

В воскресенье, 20 октября, будет еще жарче - до плюс 20 градусов. С похожих температур начнется и следующая рабочая неделя: она будет ясной и без дождей.

К слову, в пятницу, 18 октября, в Ростове-на-Дону запланированы масштабные отключения электричества. Речь идет о домах и офисах, расположенных в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU