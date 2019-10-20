«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-20T10:41:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причину того, по какой причине желто-синие проиграли «Зениту». Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:1 не в пользу «желто-синих».

- Нет одной причины, что «Ростову» столько забили. Говорить о всех нет смысла - выскажу все футболистам, - высказался после матча Карпин. - Если коротко, игроки еще остались в своих сборных. Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне - никто не был готов. Хороший урок для нас.

По мнению многих, прошлый матч «Ростова» был самым провальным в этом сезоне

- Хуже не было однозначно. Особенно первый тайм, если бы даже проиграли его 1:0, все равно худший, - сказал Карпин. - В перерыве сказал команде - пусть нам еще три забьют, пусть шесть получим на место нас поставят и будем двигаться дальше. Хорошо что так и получилось.

После игры с питерской командой дончане оказались на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России с результатом 26 очков, а питерцы заняли второе место, набрав всего на три очка больше - 29.

ИСТОЧНИК KP.RU