Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-20T12:18:32+03:00

Девушка поедет на конкурс "Мисс мира". Фото: Instagram Алина Санько

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Обладательница титула «Мисс Россия-2019» из Азова показала идеальную фигуру в алом платье с глубоким декольте. Снимок Алина Санько опубликовала в своем профиле в Instagram.

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Точеная талия азовчанки выгодно смотрелась в облегающем платье. С помощью наряда главная красавица страны продемонстрировала свои формы и вкус в выборе одежды. Глубокий вырез е подчеркнул объемную грудь девушки.

- Вы очень красивы и прекрасно выглядите, - хвалили девушку подписчики.

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Как ранее писала «Комсомольская правда-Ростов», в апреле Алина Санько победила в конкурсе «Мисс Россия». Многие похвалили Алину за естественность и природную красоту.

Вскоре девушка представит страну на конкурсе «Мисс мира». Самую красивую девушку выберут в декабре в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU