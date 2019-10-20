Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы
Обладательница титула «Мисс Россия-2019» из Азова показала идеальную фигуру в алом платье с глубоким декольте. Снимок Алина Санько опубликовала в своем профиле в Instagram.
Точеная талия азовчанки выгодно смотрелась в облегающем платье. С помощью наряда главная красавица страны продемонстрировала свои формы и вкус в выборе одежды. Глубокий вырез е подчеркнул объемную грудь девушки.
- Вы очень красивы и прекрасно выглядите, - хвалили девушку подписчики.
Как ранее писала «Комсомольская правда-Ростов», в апреле Алина Санько победила в конкурсе «Мисс Россия». Многие похвалили Алину за естественность и природную красоту.
Вскоре девушка представит страну на конкурсе «Мисс мира». Самую красивую девушку выберут в декабре в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU