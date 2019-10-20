2019-10-20T12:18:32+03:00
Общество

Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы

Азовчанка показала идеальные формы
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Девушка поедет на конкурс "Мисс мира". Фото: Instagram Алина СанькоДевушка поедет на конкурс "Мисс мира". Фото: Instagram Алина Санько
Изменить размер текста:

Обладательница титула «Мисс Россия-2019» из Азова показала идеальную фигуру в алом платье с глубоким декольте. Снимок Алина Санько опубликовала в своем профиле в Instagram.

ms.alinasankoms.alinasanko
RED is always a good idea #missrussia #missrussia2019 #миссроссия #миссроссия2019 #red
8400 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Точеная талия азовчанки выгодно смотрелась в облегающем платье. С помощью наряда главная красавица страны продемонстрировала свои формы и вкус в выборе одежды. Глубокий вырез е подчеркнул объемную грудь девушки.

- Вы очень красивы и прекрасно выглядите, - хвалили девушку подписчики.

ms.alinasankoms.alinasanko
Готовим кое-что интересное и очень красивое #missrussia #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019
6128 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как ранее писала «Комсомольская правда-Ростов», в апреле Алина Санько победила в конкурсе «Мисс Россия». Многие похвалили Алину за естественность и природную красоту.

Вскоре девушка представит страну на конкурсе «Мисс мира». Самую красивую девушку выберут в декабре в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»
В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов
Многодетная мать из Ростовской области морила голодом детей и не водила к врачам
В Ростове-на-Дону разыскивают 15-летнюю школьницу
В ростовской многоэтажке на Беляева во время пожара пострадали двое
В Ростове-на-Дону платные парковки заработают в 2020 году
Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына
Автомобилист погиб при столкновении в фурой на трассе в Ростовской области
Более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ростове-на-Дону
Главный врач и бухгалтер «Дома ребенка» в Ростовской области подозреваются в хищении трех миллионов рублей
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
В Ростове-на-Дону и Таганроге «Осенний навигатор» пройдет в точках кипения ЮФУ
В Ростове-на-Дону ищут 68-летнюю пенсионерку
Под Ростовом мужчина нашел склад боеприпасов
В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко
Ростовские хоккеисты в Москве обыграли одного из фаворитов ВХЛ
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 19-20 октября 2019: солнце и тепло
В Новочеркасске ищут 82-летнюю пенсионерку
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2019: где и когда
В Шахтах полицейский крышевал продавца «насвая»
В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам
День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников