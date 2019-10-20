2019-10-20T16:22:47+03:00
Общество

Губернатор Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" после матча с "Зенитом"

Желто-синие проиграли со счетом 6:1
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Василий Голубев поддержал ФК"Ростов". Фото: Правительство Ростовской областиВасилий Голубев поддержал ФК"Ростов". Фото: Правительство Ростовской области
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" на своей странице в Twitter. Как ранее писала "Комсомольская правда-Ростов", желто-синие проиграли «Зениту» с разгромным счетом на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Мат завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев поля.

- Такие матчи, как вчера, ломают только слабаков. Игра в Питере должна дополнительно мотивировать команду и сплотить болельщиков. У нас все впереди – в том числе, и другие матчи, и матч второго круга с «Зенитом» на «Ростов Арене». Теперь мы точно знаем, сколько нужно забить в той игре, - написал в Twitter глава региона.

Стоит отметить, что болельщики желто-синих также начали активно подбадривать любимую команду в интернет-сети. Они просили футболистов не падать духом. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал прошедший матч худшим в сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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