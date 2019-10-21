СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-21T16:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 24 октября, в Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду. Как рассказали в Ростовском водоканале, краны опустеют с 08:30 до семи часов утра следующего дня - пятницы, 25 октября.

Речь идет о домах и офисах, которые расположены в границах переулок Доломановский - от улицы Мечникова до улицы Коровкина. Кроме этого, подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах: переулок Доломановский – улица Локомотивная; улица Мечникова – улица Текучева. Причина неудобств - плановые работы.

Напомним, в Ростове-на-Дону разыскивают 15-летнюю школьницу. Девушка не выходит на связь с родственниками и друзьями. Как рассказали в донском главке, пропавшая выглядит на 16 лет, она среднего телосложения, рост 160 см, у нее прямые волосы темного цвета, глаза карие, губы средней толщины.

ИСТОЧНИК KP.RU