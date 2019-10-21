Грабитель с мрачным прошлым поживился мобильником и кольцом в Ростове

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-21T17:02:20+03:00

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Дерзкий налёт на частное домовладение совершил злоумышленник в донской столице. Преступление произошло на улице Просторная. Выждав пока 54-летний хозяин дома покинет своё жилище, грабитель проник во внутренний двор, после чего умело отжал металлопластиковое окно на втором этаже здания.

Оказавшись внутри помещения, негодяй прикарманил себе буквально всё, на что упал его взор. Добычей вора стали сотовый телефон «Жинга», кольцо с бриллиантом, а также продукты питания. Ущерб от действий неразборчивого «лазутчика» правоохранители оценили в сумму чуть более 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции было установлено, что испортить себе карму неблаговидными поступками решил не работающий бомж 1995 года рождения, уже имеющий в своём жизненном багаже тяжкий груз криминального прошлого в виде судимостей за кражу, изнасилование и оскорбление представителя власти.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158, ч.3 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В настоящее время проводится проверка, - сообщил источник в донском главке.

Сейчас мужчину разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU