2019-10-21T17:02:20+03:00
Происшествия

Грабитель с мрачным прошлым поживился мобильником и кольцом в Ростове

Злоумышленника разыскивает полиция
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Налетчика ищет полицияНалетчика ищет полицияФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Дерзкий налёт на частное домовладение совершил злоумышленник в донской столице. Преступление произошло на улице Просторная. Выждав пока 54-летний хозяин дома покинет своё жилище, грабитель проник во внутренний двор, после чего умело отжал металлопластиковое окно на втором этаже здания.

Оказавшись внутри помещения, негодяй прикарманил себе буквально всё, на что упал его взор. Добычей вора стали сотовый телефон «Жинга», кольцо с бриллиантом, а также продукты питания. Ущерб от действий неразборчивого «лазутчика» правоохранители оценили в сумму чуть более 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции было установлено, что испортить себе карму неблаговидными поступками решил не работающий бомж 1995 года рождения, уже имеющий в своём жизненном багаже тяжкий груз криминального прошлого в виде судимостей за кражу, изнасилование и оскорбление представителя власти.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158, ч.3 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В настоящее время проводится проверка, - сообщил источник в донском главке.

Сейчас мужчину разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовские таможенники на границе задержали легковушку с медной начинкой
В Ростове-на-Дону на лодочной станции изъяли 750 литров левого алкоголя
В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду
Альфа-Банк удостоился награды от Frank RG за карты с программами лояльности
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
21 октября решится судьба ростовской типографии «Крестьянин»
Партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО выступил ВТБ
В Ростове-на-Дону начинается суд по делу о страшном пожаре на Театральной площади
В торговом центре Ростова-на-Дону нашли контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»
В городе Шахты во время пожара погибла женщина
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2019: где и когда
Ирина Безрукова похвасталась семейным счастьем с новым «мужем»
«Я чуть не ослеп»: Стилист Александр Рогов преобразил ростовчанку
Губернатор Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" после матча с "Зенитом"
«Другое слово»: Влади из «Касты» похвастался популярностью нового альбома
Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы
Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»
В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов