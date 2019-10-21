Вооружённый ножом мужчина отнял у ростовчанки сумку с 800 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-21T18:43:43+03:00

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В Северном жилом массиве Ростова сегодня произошло ограбление. Проживающая на проспекте Королева, 17 ростовчанка, едва покинув квартиру, стала жертвой агрессивного преступника, набросившегося в подъезде на ничего не подозревающую женщину с ножом.

Злоумышленник выхватил у опешившей дончанки сумку, в которой находились 800 тысяч рублей, паспорт и ключи от автомобиля. После этого неизвестный быстро покинул место преступления, оставив потерпевшую в состоянии шока. Впрочем, она успела рассмотреть налётчика. На вид ему около 40 лет, светлые волосы, был одет в джинсы и серую толстовку.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области информацию о совершённом преступлении подтвердила.

— Проводится проверка. Полицейские начали розыск по Ворошиловскому району, — рассказали в полиции, - сообщили в главке.

Горожан, которые увидят мужчину с описанными приметами, просят звонить по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU