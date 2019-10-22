В Ростове-на-Дону освящение Кафедрального собора пройдет 27 октября

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-22T09:56:48+03:00

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В воскресенье, 27 октября, в Ростове-на-Дону состоится Великое освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Как рассказали в мэрии донской столицы, начало богослужения в 8:30. Однако проход в собор будет открыт с 7:00.

Чин Великого освящения совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он и возглавит служение Божественной литургии. В администрации добавили, что поскольку место в соборе ограничено, то для прихожан будет организована прямая трансляция не только на Соборной площади, а но и на телеканалах.

Напомним, кафедральный собор будет освящен после масштабной реставрации. Она началась в 2011 году. Сейчас внутри храма воссоздан первоначальный исторический облик. Его реставраторы обнаружили под слоями штукатурки. При этом общая площадь живописных работ составила свыше восьми тысяч (!) квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU