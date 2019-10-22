2019-10-22T10:50:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бабушка-экстремалка прогулялась с внучкой по крыше

Снимки необычного променада опубликовали в сети
Мария ШАБАНОВА
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Ростовчанка выбрала необычное место для прогулки. Фото: соцсетиРостовчанка выбрала необычное место для прогулки. Фото: соцсети
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В донской столице с сети активно обсуждают необычную прогулку бабушки с ребенком. Накануне, 21 октября, жители многоэтажки на Нагибина из окон квартир наблюдали за тем, как по кровле соседнего здания разгуливает пожилая женщина с внучкой.

- Нагибина, 12. Бабушка выгуливает внука на крыше здания. Халатность или злой умысел? – написал в городском паблике один из очевидцев.

Он же опубликовал фотофакт в соцстеи.

Под сообщением уже больше двухсот лайков и сотня комментариев.

- Сразу видно, автор завидует, ибо его бабушка в детстве на крыше не выгуливала, - предположил Никита Осадов.

- Сейчас бы с бабушкой на крыше гулять, а не вот это вот все, - поддержала его Александра Белая.\

Но нашлись и те, кто не одобрил такого поступка. Часть пользователь сошлась во мнении, что парк или детская площадка более приемлемы для прогулки, нежели крыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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