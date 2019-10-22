В Ростове-на-Дону бабушка-экстремалка прогулялась с внучкой по крыше
В донской столице с сети активно обсуждают необычную прогулку бабушки с ребенком. Накануне, 21 октября, жители многоэтажки на Нагибина из окон квартир наблюдали за тем, как по кровле соседнего здания разгуливает пожилая женщина с внучкой.
- Нагибина, 12. Бабушка выгуливает внука на крыше здания. Халатность или злой умысел? – написал в городском паблике один из очевидцев.
Он же опубликовал фотофакт в соцстеи.
Под сообщением уже больше двухсот лайков и сотня комментариев.
- Сразу видно, автор завидует, ибо его бабушка в детстве на крыше не выгуливала, - предположил Никита Осадов.
- Сейчас бы с бабушкой на крыше гулять, а не вот это вот все, - поддержала его Александра Белая.\
Но нашлись и те, кто не одобрил такого поступка. Часть пользователь сошлась во мнении, что парк или детская площадка более приемлемы для прогулки, нежели крыша.
ИСТОЧНИК KP.RU