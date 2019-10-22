В Ростовской области грабитель с пистолетом напал на офис микрозаймов
В Батайске мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в офис микрокредитной организации и потребовал у сотрудницы деньги. У кассира не оставалось иного выбора, как отдать всю наличку – 10 тысяч рублей. После этого налетчик убежал, а женщина написала заявлении в полицию.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний
местный житель, ранее судимый за кражу и незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
К моменту задержания деньги преступник уже потратил.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Ему
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU