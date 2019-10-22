2019-10-22T12:31:29+03:00
Происшествия

В Ростовской области грабитель с пистолетом напал на офис микрозаймов

Злоумышленника задержали
Мария ШАБАНОВА
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Подозреваемого задержали по горячим следамПодозреваемого задержали по горячим следамФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Батайске мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в офис микрокредитной организации и потребовал у сотрудницы деньги. У кассира не оставалось иного выбора, как отдать всю наличку – 10 тысяч рублей. После этого налетчик убежал, а женщина написала заявлении в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний

местный житель, ранее судимый за кражу и незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

К моменту задержания деньги преступник уже потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Ему

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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