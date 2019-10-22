2019-10-22T14:31:24+03:00
Недвижимость

Сдачу двух домов раньше срока отпраздновали в ЖК «Екатерининский»

Новоселье отметили посадкой деревьев и шашлыком
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: АСО «Комстрой»Фото: АСО «Комстрой»
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В ЖК «Екатерининский» отпраздновали сдачу двух домов раньше срока. Речь идет о 720 квартирах. Как рассказали в ассоциации строительных организаций «Комстрой», дома сданы в эксплуатацию почти на год раньше срока, установленного в проектной декларации.

Так, праздник новоселов прошел в рамках всероссийского Дня древонасаждения. Все желающие смогли высадить деревья в новой локации жилого комплекса - «Русский лес», где появились березы, клены, ели, можжевельники, рябины, ясень и многие другие. На территории новых домов появились и новая комфортная мангальная зона, и теннисный корт, где все желающие смогли пройти мастер-класс от профессионального тренера.

Фото: АСО «Комстрой»

Фото: АСО «Комстрой»

Также своими выступлениями порадовали детская футбольная команда ЖК «Екатерининский», шоу-ансамбль «Рисияне» и театр танца «Галатея». К слову, танцевальные номера для развлекательной программы были выбраны не случайно. Уже с 1 ноября в одном из домов ЖК «Екатерининский» на Магнитогорской, 1 Б открывается семейный центр «Катюша» на площади 1, 5 тысячи квадратных метров, услуги которого рассчитаны, как на детей, так и на взрослых. В числе них - танцы, художественная гимнастика, вокал, клуб караоке, английский язык, ментальная арифметика, классическая хореография, йога, боевые искусства, растяжка, подготовка к школе, школа юных моделей и другие направления.

Сдачу двух домов раньше срока отпраздновали в ЖК «Екатерининский».Новоселье отметили посадкой деревьев и шашлыком

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