В Ростове полиция проверяет публичный показ фильма для взрослых
Кино 18+ транслировали в центре города
Полиция ищет тех. кто транслировал откровенный фильм на ГорькогоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донской столице, в ночь с 21 на 22 октября, на Горького, 151, демонстрировали эротический фильм. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Подписчики пабликов возмутились случившимся. Многие негодовали и задавались вопросом на тему того, что моральный облик ростовчан оставляет желать лучшего.
Однако нашлись и те, кто свел ситуацию к шутке.
Тем не менее ситуация вызвала определенный общественный резонанс, поэтому в дело вмешалась полиция.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU