В Ростове полиция проверяет публичный показ фильма для взрослых

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-22T15:14:06+03:00

Полиция ищет тех. кто транслировал откровенный фильм на Горького Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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В донской столице, в ночь с 21 на 22 октября, на Горького, 151, демонстрировали эротический фильм. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Подписчики пабликов возмутились случившимся. Многие негодовали и задавались вопросом на тему того, что моральный облик ростовчан оставляет желать лучшего.

Однако нашлись и те, кто свел ситуацию к шутке.

Тем не менее ситуация вызвала определенный общественный резонанс, поэтому в дело вмешалась полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU