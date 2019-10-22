В Ростове тестовый трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-22T16:13:57+03:00

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Сегодня, 22 октября, тестовый запуск нового трамвая в донской столице потерпел неудачу. На Станиславского, недалеко от храма, новый трамвай сошел с рельсов.

- Трамвай прошел, но не там, где надо. Он тут же сошел с рельсов, так как у него нет функции езды по заасфальтированным рельсам. Привет дорожникам!- прокомментировал инцидент в городском паблике очевидец.

- Мне интересно, - а как пустили трамвай, не проверив перед этим качество рельсов и дорожного покрытия, - задался вопросом другой ростовчанин.

Чтобы эвакуировать трамвай, пришлось пригнали тягач, который оттащил его за Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU