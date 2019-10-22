На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-22T17:16:52+03:00

Подросток долго отказывалась, но потом все же согласилась попробовать вещество

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В Пролетарском районе Ростовской области расследуется уголовное дело о склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

- Сальским межрайонным следственным отделом по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя по статье «Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств».

По версии следствия, подозреваемый в августе этого года предложил 15-летней знакомой попробовать «соль». Она отказалась. Тогда мужчина стал уговаривать школьницу, убеждая ее в отсутствии каких-либо негативных последствий. В итоге 15-летняя девушка согласилась и употребила предложенный наркотик.

Этот факт был выявлен в ходе расследования другого уголовного дела о незаконном хранении наркотиков, возбужденного ранее в отношении этого же мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU