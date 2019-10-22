На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»
В Пролетарском районе Ростовской области расследуется уголовное дело о склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.
- Сальским межрайонным следственным отделом по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя по статье «Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств».
По версии следствия, подозреваемый в августе этого года предложил 15-летней знакомой попробовать «соль». Она отказалась. Тогда мужчина стал уговаривать школьницу, убеждая ее в отсутствии каких-либо негативных последствий. В итоге 15-летняя девушка согласилась и употребила предложенный наркотик.
Этот факт был выявлен в ходе расследования другого уголовного дела о незаконном хранении наркотиков, возбужденного ранее в отношении этого же мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU