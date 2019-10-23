В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-23T11:38:09+03:00

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Из Ростовской области на границе задержали несколько десятков цирковых животных. Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, инцидент произошел в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Животных пытались перенаправить на территорию Украины. В общей сложности там оказалось семь буйволов, столько же верблюдов, три медведя и три собаки, а также один осел.

- В ветеринарном свидетельстве указаны неверные сведения о разрешении Россельхознадзора на вывоз - номер разрешения не совпадал с номером указанном в свидетельстве, что является нарушением ветеринарно-санитарных требований, - добавили в ведомстве. - В настоящее время вывоз животных приостановлен.

Напомним, на российско-украинской границе задержали 150 овец-нелегалов. Известно, что инцидент произошел в районе хутора Аникин Каменского района. Там россиянин вместе со своим пособником из Украины пытались нелегально переправить на российскую территорию овец в обход установленного пункта пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU