В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла
Из Ростовской области на границе задержали несколько десятков цирковых животных. Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, инцидент произошел в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Животных пытались перенаправить на территорию Украины. В общей сложности там оказалось семь буйволов, столько же верблюдов, три медведя и три собаки, а также один осел.
- В ветеринарном свидетельстве указаны неверные сведения о разрешении Россельхознадзора на вывоз - номер разрешения не совпадал с номером указанном в свидетельстве, что является нарушением ветеринарно-санитарных требований, - добавили в ведомстве. - В настоящее время вывоз животных приостановлен.
Напомним, на российско-украинской границе задержали 150 овец-нелегалов. Известно, что инцидент произошел в районе хутора Аникин Каменского района. Там россиянин вместе со своим пособником из Украины пытались нелегально переправить на российскую территорию овец в обход установленного пункта пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU