В Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-26T08:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице, в ночь с 25 на 26 октября, произошло ДТП с летальным исходом. По словам очевидцев, водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла.

По словам очевидцев, водитель погиб на месте происшествия. Свидетели отметили, что в багажнике автомобиля лежал обрез.

Информация о ДТП появилась в городском паблике. Один из подписчиков так прокомментировал случившееся: «Не летайте, пацаны. Вы дома нужны».

ИСТОЧНИК KP.RU