2019-10-26T08:03:33+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария

По словам очевидцев, водитель превысил скорость
Мария ШАБАНОВА
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Машина превратилась в груду металла. Фото соцсетиМашина превратилась в груду металла. Фото соцсети
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В донской столице, в ночь с 25 на 26 октября, произошло ДТП с летальным исходом. По словам очевидцев, водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла.

По словам очевидцев, водитель погиб на месте происшествия. Свидетели отметили, что в багажнике автомобиля лежал обрез.

Информация о ДТП появилась в городском паблике. Один из подписчиков так прокомментировал случившееся: «Не летайте, пацаны. Вы дома нужны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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