Украла подушки и ковер: в Ростовской области арестовали воровку
В Цимлянске, в квартиру, расположенной в доме на улице Лазо, пробралась воровка. Женщина повредила дверной замок и так проникла в помещение. Она украла шесть перьевых подушек, ковер, два одеяла и другое имущество.
Хозяева обнаружили пропажу на следующий день и сразу же обратились в полицию.
24 октября по подозрению в совершении данного преступления задержали 29-летнюю женщину. Она была уже судима за кражу.
Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды –Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемую взяли под арест на 10 суток.
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Имущество вернули законным владельцам.
ИСТОЧНИК KP.RU