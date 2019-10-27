Украла подушки и ковер: в Ростовской области арестовали воровку

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-27T10:26:06+03:00

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В Цимлянске, в квартиру, расположенной в доме на улице Лазо, пробралась воровка. Женщина повредила дверной замок и так проникла в помещение. Она украла шесть перьевых подушек, ковер, два одеяла и другое имущество.

Хозяева обнаружили пропажу на следующий день и сразу же обратились в полицию.

24 октября по подозрению в совершении данного преступления задержали 29-летнюю женщину. Она была уже судима за кражу.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды –Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемую взяли под арест на 10 суток.

Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Имущество вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU