Первый снег пообещали синоптики в Ростове

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-28T10:04:33+03:00

Первый снег может пойти уже в этот четверг. Фото: Ольга Гопало

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Тёплая и солнечная погода на этой неделе сменится дождями и резким похолоданием. По информации Росгидрометцентра, в четверг в Ростове-на-Дону прогнозируется кратковременный снег.

Высокая температура конца октября сохранится сегодня и завтра — днём будет до +15°С и переменная облачность, ночью столбик термометра упадёт до +9°С.

По-настоящему ощутить приход осени ростовчане смогут со среды. В этот день резко похолодает до +11°С, временами ожидается дождь. Ночью температура опустится до +1°C, осадков не прогнозируется.

Обещанный метеорологами снег ожидается в четверг. А последний день октября будет до +6°С без осадков, а вот ночью похолодает до -3°С. Автовладельцам стоит позаботиться о безопасности своего транспорта и сменить шины с летних на зимние.

В пятницу синоптики прогнозируют в Ростове облачность с прояснениями, температура до +7°С. Ночью ожидаются 0°С и кратковременные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU