2019-10-28T10:04:33+03:00
Общество

Первый снег пообещали синоптики в Ростове

В донской столице резко похолодает
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первый снег может пойти уже в этот четверг. Фото: Ольга ГопалоПервый снег может пойти уже в этот четверг. Фото: Ольга Гопало
Изменить размер текста:

Тёплая и солнечная погода на этой неделе сменится дождями и резким похолоданием. По информации Росгидрометцентра, в четверг в Ростове-на-Дону прогнозируется кратковременный снег.

Высокая температура конца октября сохранится сегодня и завтра — днём будет до +15°С и переменная облачность, ночью столбик термометра упадёт до +9°С.

По-настоящему ощутить приход осени ростовчане смогут со среды. В этот день резко похолодает до +11°С, временами ожидается дождь. Ночью температура опустится до +1°C, осадков не прогнозируется.

Обещанный метеорологами снег ожидается в четверг. А последний день октября будет до +6°С без осадков, а вот ночью похолодает до -3°С. Автовладельцам стоит позаботиться о безопасности своего транспорта и сменить шины с летних на зимние.

В пятницу синоптики прогнозируют в Ростове облачность с прояснениями, температура до +7°С. Ночью ожидаются 0°С и кратковременные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В престижный рейтинг Best Global Universities впервые вошел ЮФУ
Безработный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на экс-супругу
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 55 из-за ремонта
Склад со станками загорелся в Ростове-на-Дону
В Ростове среди бела дня похитил девушку
В Ростове-на-Дону водители попытались обмануть страховую компанию
Ростовчанин потребовал в 98-летней старушки деньги за потерянную вставную челюсть
Украла подушки и ковер: в Ростовской области арестовали воровку
«Спит на полу в горе хлам»: в Ростове шестимесячный малыш живет в нечеловеческих условиях
Знай наших: ФК «Ростов» обыграл «Сочи»
Наказан не будет: Сергей Шнуров не станет отвечать за мат во время концерта в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка
Два телефона и роутер: в Новочеркасске мужчина ограбил друга
Пенсионера из Ростовской области подозревают в том, что он убил и сжег сожительницу
Избили и забрали сумку: в Ростовской области двое мужчин накинулись на прохожего
«Уснул за рулем»: в Ростове-на-Дону произошла массовая авария
«Крышевал» бизнесменов: в Ростовской области задержан замначальника отдела полиции
В Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария
Мобильное приложение поможет ростовчанам пополнять транспортные карты онлайн
В центре Ростова-на-Дону образовалась массовая пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей
Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области
Футболистам ФК «Ростов» сделали прививки против гриппа
В Ростовской области 29-летняя женщина вынесла из квартиры соседки все ценности
Баста поддержал футбольный клуб «СКА Ростов» перед матчем с «Аланией»
«Мега батманщицы»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала роскошную растяжку
Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку