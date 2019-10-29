«Это сюрреалистично»: Карпин с юмором оценил шансы «Ростова» на чемпионство

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-29T12:52:40+03:00

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Наставник «желто-синих» Валерий Карпин высказал свою точку зрения на возможность ФК «Ростов» стать чемпионом российской Премьер-Лиги. Напомним, что после 14 туров команда расположилась на втором месте в турнирной таблице, пропустив вперед себя только «Зенит».

По мнению специалиста, рассуждения о борьбе за титул интересны лишь журналистам и болельщикам. Игроков клуба они отвлекают от реальной работы на тренировках и поле, итогом чего могут стать поражения от конкурентов. В качестве аргумента к тезису тренер вспомнил недавнюю игру с петербуржцами, сокрушившими донскую команду со счётом 6:1.

- Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке — по мне даже смешно звучит. Это сюрреалистично, и разговоров об этом вообще нет. Никто не верит. Футболисты, наверное, иногда смотрят в таблицу, к сожалению. Отсюда и такие результаты, например, как с «Зенитом», - сказал Карпин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Тренер признался, что считает своих подопечных обыкновенной командой, которой нужно выкладываться на максимум в каждом матче, чтобы претендовать на что-то серьезное в турнирном плане.

- Когда все заряжены, когда все делают на 150% то, что должны делать, тогда, может быть — и то не факт — сможем чего-то добиться и побороться, - резюмировал специалист.

В то же время Валерий Карпин отметил, что ему нравится работать с «желто-синими», а руководство клуба сделало все для создания боеспособного коллектива. Наставник подчеркнул, что стабильный результат возможен исключительно при планомерном и постепенном движении, и суета здесь может только мешать.

— У меня контракт с клубом действует еще три года. Когда я пришел, мы с руководителями нашего клуба начали планомерное и постепенное движение вперёд. Мне все нравится в «Ростове», у меня прекрасные взаимоотношения с руководителями. Прекрасные — это не значит, что мы ходим и обнимаемся, нет. У нас правильно выстроенные взаимоотношения. И все вместе мы гребем в одной лодке. Чем дольше я смогу работать здесь, тем лучше лично для меня, - обозначил свою позицию главный тренер дончан.

ИСТОЧНИК KP.RU