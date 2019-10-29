Два налета в один день: грабителей магазина и почты поймали в Ростовской области

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-29T13:57:24+03:00

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Донские сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях. О первом преступлении сообщил начальник почтового отделения в Шахтах, обратившийся с заявлением в полицию.

По его словам, неизвестные в масках, вооруженные предметами, похожими на пистолет и автомат, ворвались в офис, после чего потребовали отдать деньги. Буквально через несколько минут аналогичное заявление поступило от директора одного из местных алкомаркетов, также оставленного налетчиками без выручки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастно двое лиц. По подозрению в совершении разбойного нападения были задержаны 26-летний ранее судимый за мошенничество молодой человек и 33-летний ранее судимый за грабеж мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники установили хронологию событий. По их версии, младший из подозреваемых высказал предположение о том, что в почтовом отделении может находиться крупная сумма денег. Его более опытный знакомый счел такие доводы разумными, после чего злоумышленники стали готовится к делу.

Купив в себе пневматическое оружие и маски, напарники совершили нападение на отделение почты, где забрали 20 тысяч рублей. Однако этого им показалось мало, после чего преступники посетили алкомаркет, взяв там более 9 тысяч рублей.

- После совершения противоправного деяния нападавшие спрятались в квартире пятиэтажного дома. При проведении обыска из квартиры были изъяты денежные средства, а также оружие и маски, - По факту нападения на почтовое отделение и магазин были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения заключение под сражу, - сообщили в донском главке.

Теперь участникам налета грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU