Стадион «Ростов Арена» станет безубыточным в 2024 году
В региональном Минспорте составили бизнес-план, согласно которому «Ростов Арена» выйдет на самоокупаемость через пять лет. Как сообщил областной министр спорта Самвел Аракелян, в 2024 году стадион получит прибыль в один рубль, после чего его можно будет считать финансово независимым.
В интервью ТАСС чиновник рассказал, что до 2023 года разница между расходами и доходами возведенного к ЧМ объекта будет гаситься каждый год в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% из областного бюджета.
Аракелян подчеркнул, что сейчас «Ростов Арена» зарабатывает около 80 млн рублей. Основные доходы ей приносят проведение концертов и футбольных матчей, а также размещение коммерческой рекламы на большом медиафасаде.
Полностью стадион перейдет в собственность региона уже к концу текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU