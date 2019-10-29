Стадион «Ростов Арена» станет безубыточным в 2024 году

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-29T14:31:07+03:00

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В региональном Минспорте составили бизнес-план, согласно которому «Ростов Арена» выйдет на самоокупаемость через пять лет. Как сообщил областной министр спорта Самвел Аракелян, в 2024 году стадион получит прибыль в один рубль, после чего его можно будет считать финансово независимым.

В интервью ТАСС чиновник рассказал, что до 2023 года разница между расходами и доходами возведенного к ЧМ объекта будет гаситься каждый год в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% из областного бюджета.

Аракелян подчеркнул, что сейчас «Ростов Арена» зарабатывает около 80 млн рублей. Основные доходы ей приносят проведение концертов и футбольных матчей, а также размещение коммерческой рекламы на большом медиафасаде.

Полностью стадион перейдет в собственность региона уже к концу текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU