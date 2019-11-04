«Взломали магнитные двери»: в Ростове подростки «обчистили» подъезды

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-04T16:37:23+03:00

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В Ростове-на-Дону двое подростков совершили бесцеремонную кражу. Школьники в час ночи взломали магнитные двери в двух подъездах многоэтажного дома, после чего забрали велосипеды, которые жильцы хранили на лестничных клетках.

Инцидент произошел в ЖК «Голубые ели» на улице Вересаева.

- Очередные любители лёгких денег! Заявление в полицию мы написали. Если краденное вернете, будем разговаривать о возврате заявления, - обратились к ворам через соцсети владельцы велосипедов.

Подписчики паблика активно комментируют пост. Один из пользователей посоветовал не провоцировать безнаказанность.

- Что значит, если вернёте, отзовем заявление? Это значит для воров: не попался - повезло, пользуйся награбленным.

- Попался - вернул и все равно никакого наказания, - написал в группе ростовчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU