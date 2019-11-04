Продал воздух за 250 тысяч рублей: в Ростове мошенник разорил своего знакомого
Крупной суммы денег лишился ростовчанин, польстившись на заманчивое предложение своего знакомого, сулившее ему небывалую выгоду. Мужчине предложили купить недорого некий товар, пообещав сделать королевскую скидку при одном условии – оплата наличными всей суммы сразу. Соблазнившийся такими перспективами житель донской столицы, не раздумывая, выложил «деньги на бочку», а именно – 250 тысяч рублей.
Едва коварный продавец получил заветные купюры на руки, то его, по всем законам криминального жанра, буквально, как ветром сдуло. Мошенник исчез и перестал выходить на связь. Ошарашенный таким жестоким поворотом дела, горожанин обратился за помощью в полицию. Сотрудникам уголовного розыска не потребовалось много времени, чтобы найти вероломного злоумышленника и вывести его на чистую воду.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний ростовчанин, ранее уже судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД России по донскому региону.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU