2019-11-04T19:28:11+03:00
Происшествия

Продал воздух за 250 тысяч рублей: в Ростове мошенник разорил своего знакомого

Злоумышленник воспользовался излишней доверчивостью жертвы
Иван ТИМОФЕЕВ
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Злоумышленник заманчиво расписал всю выгоду своего предложенияЗлоумышленник заманчиво расписал всю выгоду своего предложенияФото: Олег ЗОЛОТО
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Крупной суммы денег лишился ростовчанин, польстившись на заманчивое предложение своего знакомого, сулившее ему небывалую выгоду. Мужчине предложили купить недорого некий товар, пообещав сделать королевскую скидку при одном условии – оплата наличными всей суммы сразу. Соблазнившийся такими перспективами житель донской столицы, не раздумывая, выложил «деньги на бочку», а именно – 250 тысяч рублей.

Едва коварный продавец получил заветные купюры на руки, то его, по всем законам криминального жанра, буквально, как ветром сдуло. Мошенник исчез и перестал выходить на связь. Ошарашенный таким жестоким поворотом дела, горожанин обратился за помощью в полицию. Сотрудникам уголовного розыска не потребовалось много времени, чтобы найти вероломного злоумышленника и вывести его на чистую воду.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний ростовчанин, ранее уже судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД России по донскому региону.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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