Концерт удался: Ольге Бузовой в Ростове дали знатного леща

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-04T20:24:43+03:00

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Популярная певица Ольга Бузова получила неожиданный подарок от своих преданных поклонников после концерта в Ростове. Восхищенные многогранным творчеством исполнительницы местные фанаты решили порадовать голосистую звезду донской колоритной «вкусняшкой» и без стеснения вручили ей роскошного жирного леща.

Впечатленная столь нетривиальным знаком внимания артистка показала аппетитный презент своим подписчикам в сторис Instagram, сопроводив действо восторженным комментарием. Как выяснилось, вяленую рыбку Бузова ценит выше банальных цветов.

- Я всегда говорила, что у меня самые крутые поклонники. В общем, мне продолжают дарить цветы, но помимо того, что мне все дарят подарки, меня еще всегда пытаются накормить. Только посмотрите, что мне дали в этот раз! Это же так вкусно! Вы не представляете, какой это запах! Кто из моих подписчиков так же любит рыбку со светлым пивком, как и я? Мне не терпится довезти ее быстрее домой и съесть, - не скрывала бурного потока эмоций осчастливленная знатным ростовским лещом Ольга Бузова.

Напомним, что певица приехала в город, чтобы дать концерт 3 ноября. Выступление артистки длилось более двух часов. Стоимость билетов на экстравагантное шоу начиналась от 1,5 тысячи рублей, но на бесплатных досках объявлений их отдавали и за тысячу. Желающих посетить концерт столичной звезды оказалось предостаточно - очередь возле ночного клуба на проспекте Театральном растянулась на несколько кварталов.

ИСТОЧНИК KP.RU