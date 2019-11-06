«Русалку выкинуло на берег»: Олимпийская чемпионка устроила откровенный танец в воде
«Как перестать смотреть?». Этот вопрос не устают оставлять поклонники под откровенным видео олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой. Русская русалка исполнила танец прямо в воде. Изящные па вкупе со спортивными элементами на фоне заката уже посмотрели тысячи человек.
- Ты поверишь, что Бог – это женщина, - подписала кадры спортсменка из Ростова-на-Дону словами известной песни.
Поклонники принялись восхищаться увиденным, оставляя все новые и новые комментарии-восхищения.
- Настоящая русалка! Русалку выкинуло на берег, - написал один.
- Шедеврально, - сделал комплимент другой.
- Нереально и очень убедительно, - подхватил третий.
Напомним, сейчас команда российских синхронисток находится на сборах в Арабских Эмиратах, девчонки успевают не только тренироваться, но и радовать публику своими импровизированными выступлениями.
ИСТОЧНИК KP.RU