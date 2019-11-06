2019-11-06T18:47:42+03:00
Общество

«Русалку выкинуло на берег»: Олимпийская чемпионка устроила откровенный танец в воде

Видео выступления гимнастки Влады Чигиревой на фоне заката посмотрели тысячи человек
ГОШЕВ Игорь
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Импровизированное выступление привело фанатов в восторг. Фото: Instagram Влады Чигиревой.Импровизированное выступление привело фанатов в восторг. Фото: Instagram Влады Чигиревой.
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«Как перестать смотреть?». Этот вопрос не устают оставлять поклонники под откровенным видео олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой. Русская русалка исполнила танец прямо в воде. Изящные па вкупе со спортивными элементами на фоне заката уже посмотрели тысячи человек.

- Ты поверишь, что Бог – это женщина, - подписала кадры спортсменка из Ростова-на-Дону словами известной песни.

chigirevavladachigirevavlada
You ll believe God is a woman
890 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники принялись восхищаться увиденным, оставляя все новые и новые комментарии-восхищения.

- Настоящая русалка! Русалку выкинуло на берег, - написал один.

- Шедеврально, - сделал комплимент другой.

- Нереально и очень убедительно, - подхватил третий.

Напомним, сейчас команда российских синхронисток находится на сборах в Арабских Эмиратах, девчонки успевают не только тренироваться, но и радовать публику своими импровизированными выступлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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