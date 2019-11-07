В Ростовской области из детского сада сбежал ребенок

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-07T09:24:01+03:00

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В Зерноградском районе Ростовской области в одном из детских садов произошло ЧП. Мама привела мальчика в учреждение, передала в руки воспитательнице, и спокойно пошла на работу. А во время прогулки во дворе ребенок просто ушел с площадки. Как выяснилось, педагог отвлеклась, а малыш спокойно открыл калитку и пошел бродить по улицам города.

- Его местонахождение было оперативно установлено сотрудниками полиции, ребенка передали матери,- рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорным ведомством внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ и должностные лица, не обеспечившие безопасные условия присмотра и ухода за ребенком привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU