2019-11-07T14:10:30+03:00
Общество

Дороги в Ростове отремонтируют за 118 миллионов рублей

Основные работы начнутся в сезон жары и отпусков
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Большая часть ремонтных работ пройдет в летние месяцы.Большая часть ремонтных работ пройдет в летние месяцы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Власти донской столицы планируют потратить на ремонт дорог 118 миллионов рублей. Соответствующую информацию можно найти на портале госзакупок.

Всего объявлено 14 аукционов от Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Заявки принимаются до 14-15 ноября — сроки минимально разнятся одним днем в зависимости от конкретного аукциона.

Что же будет сделано за такие деньги в городе?

Сообщается, что речь идет о преображении дорожного покрытия сразу нескольких площадей, улиц да переулков Ростова-на-Дону.

В список попали одна площадь - Народного Ополчения, девять улиц — Урицкого, Магнитогорская, Комсомольская, Калининградская, Токарная, Кузнечная, Рябышева, Пржевальского, 12 Февраля, а также четыре переулка — Островского, Молодогвардейский, Тихорецкий и Семашко.

Уточняется, что большая часть работ состоится жарким ростовским летом.

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Креативную идею запустили жители донской столицы в соцсети Instagram. Чтобы проверить качество ростовских дорог не на словах, а на деле, был приобретён специальный испытательный автомобиль — жёлтый ВАЗ-2101. Как уверяют авторы проекта, старую машину они планируют отдать воле ростовчан. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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