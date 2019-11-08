2019-11-08T13:30:42+03:00
Происшествия

Замначальника роты ППС в Таганроге уволили после информации о коррупции

Следком заинтересовался ситуацией с поборами в полиции города
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Следком тщательно проверит информацию о поборахСледком тщательно проверит информацию о поборахФото: Павел АВЕРИН
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В Таганроге заместителя начальника роты ППС Юрия Черешенко уволили из органов после информации о коррупции в полиции города. Его начальнику — Игорю Соколову — выразили неполное служебное соответствие занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Напомним, что ранее в паблике «Омбудсмен полиции» Вконтакте появился эмоциональный пост от анонимных полицейских из Таганрога, обвинивших свое руководство в тотальных поборах и беспросветной коррупции.

По словам авторов сообщения, работающие сотрудники полиции вынуждены выходить на службу практически без выходных, а переработку и ночные смены им никто не оплачивает. Помимо этого, руководство ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий.

По следам публикаций в местной прессе, следственный отдел по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области проводит доследственную проверку, в ходе которой будут «тщательно проверены все доводы опубликованные в СМИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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