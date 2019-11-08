2019-11-08T15:48:37+03:00
Общество

Затяжные дожди и резкий холод: в Ростовскую область возвращается настоящая осень

Теплая погода улетучится на выходных
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Теплые деньки сменятся холодом и дождямиТеплые деньки сменятся холодом и дождямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Почти летнее тепло, радовавшее жителей Дона в начале и середине недели, уже в ближайшие выходные сменится типичной ноябрьской погодой. По сообщениям синоптиков, в регион идут затяжные дожди и резкое похолодание.

Метеорологи прогнозируют, что в субботу, 9 ноября, выдастся пасмурное утро, хот уже днем появится солнце и воздух прогреется до +10...+14 °С по северу области. В донской столице днём будет до +15...+17 °С, а ночью температура снизится до +5 °С до +8 °С. Кроме того, в эти сутки ожидается усиление восточного ветра до 5-7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

Воскресенье, 10 ноября, ознаменуется дождем, который пойдет на всей территории донского региона и прекратится только вечером понедельника.

Также в последний день уходящей недели резко похолодает до +9...+12 °С. В ночные часы в Ростовской области столбик термометра покажет от +4 °С до +7 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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