Ростовский лайнер Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Шереметьево

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-08T16:48:39+03:00

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В московском аэропорту Шереметьево аварийно посадили самолет Sukhoi Superjet 100, который совершал рейс из Ростова-на-Дону в столицу. Причиной экстренной посадки стала неисправность механизации крыла, сообщает ТАСС.

Ростовский борт с 84-ю пассажирами вылетел в столицу в пятницу, 8 ноября. Уже в воздухе экипаж узнал о поломке. Рисковать не стали, приняв решение о срочной посадке.

К счастью все закончилось хорошо, медпомощь никому не понадобилась.

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В четверг, 10 октября, в ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU