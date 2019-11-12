2019-11-12T18:15:49+03:00
Общество

«Ростов Арену» официально передали на баланс Ростовской области

Всего в перечне недвижимого имущества значатся 20 объектов
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Выйти на безубыточность у стадиона получится через 4 года. Фото: FIFAВыйти на безубыточность у стадиона получится через 4 года. Фото: FIFA
Изменить размер текста:

Стадион «Ростов Арена» перешел в собственность Ростовской области. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации подписано 5 ноября премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

В перечне недвижимого имущества, передаваемого на баланс донскому региону, значатся 20 объектов.

- Это – сам стадион, вспомогательные помещения, билетные кассы, контрольно-пропускные пункты, трансформаторные подстанции – вся инфраструктура. Росимуществу, Минспорту России и правительству донского региона необходимо до 1 января 2020 года полностью реализовать мероприятия по передаче, и с 1 января на содержание стадиона уже будут выделяться деньги из бюджета Ростовской области, - рассказал первый загубернатора Игорь Гуськов.

По его словам, в режиме наследия на 2020 год предусмотрен следующий порядок — большая часть (95% бюджета) на содержание «Ростов Арены» будет выделяться из федерального бюджета, 5 % - из региональной казны.

В течение последующих нескольких лет процентное соотношение федеральных средств будет ежегодно неуклонно уменьшаться, пока они полностью не иссякнут к 2024 году — тогда ростовский стадион будет обеспечивать только область. Впрочем, по уверениям областных чиновников, к тому времени «Ростов Арена» станет получать доходы из многочисленных источников.

- Уже с 2024 года мы должны будем полностью содержать объект за счет областного бюджета и внебюджетных источников, средств, заработанных самим стадионом, обходясь уже без федеральных денег. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идет активная работа по его реализации, - пояснил Игорь Гуськов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стадион «Ростов Арена» станет безубыточным в 2024 году

В региональном Минспорте составили бизнес-план, согласно которому «Ростов Арена» выйдет на самоокупаемость через пять лет. Как сообщил областной министр спорта Самвел Аракелян, в 2024 году стадион получит прибыль в один рубль, после чего его можно будет считать финансово независимым. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали серийного вора-домушника
«Прощай, антистресс»: звезда Playboy Мария Лиман в слезах рассталась с любимым другом
На Дону мужчина украл собаку на глазах у хозяйки
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Стартовал конкурс рисунков «Моя любимая мама»!
Ростовчанка нанесла отцу-пенсионеру 60 ударов ножом
Донской Минфин возьмет в кредит 8,8 млрд рублей в 2020 году
Интернет и ТВ от 430 рублей в месяц – «сочное» предложение от ТТК для ростовчан
Злостным неплательщикам в Ростовской области массово отключили газ
«Разбор кейсов, фишки и полезные знакомства»: В Ростове-на-Дону пройдет конференция для предпринимателей «Формула устойчивого роста»
В Ростовской области злоумышленник избил бездомного доской
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков оценил моральный ущерб от бывшей жены в 200 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону за два месяца снесли сотню ларьков
Суд продлил домашний арест экс-архитектору Ростовской области до декабря
«У нас есть свои принципы!»: В Ростове-на-Дону водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за крупной купюры
Поддержка Басты не помогла: Ростовский СКА проиграл на своем поле лидеру ПФЛ
В Ростовской области на дорогах поставят невидимые для антирадаров камеры
Футбольный матч «Ростов» – «Тамбов» стал самым посещаемым в 16-м туре РПЛ
Пропавшего 31-летнего ростовчанина нашли мертвым
Коридор ужаса: ростовчанин сделал снимки городского подземелья
Учитель из Ростовской области предложила выдавать разрешения на рождение детей только умным