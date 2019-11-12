«Ростов Арену» официально передали на баланс Ростовской области

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-12T18:15:49+03:00

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Стадион «Ростов Арена» перешел в собственность Ростовской области. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации подписано 5 ноября премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

В перечне недвижимого имущества, передаваемого на баланс донскому региону, значатся 20 объектов.

- Это – сам стадион, вспомогательные помещения, билетные кассы, контрольно-пропускные пункты, трансформаторные подстанции – вся инфраструктура. Росимуществу, Минспорту России и правительству донского региона необходимо до 1 января 2020 года полностью реализовать мероприятия по передаче, и с 1 января на содержание стадиона уже будут выделяться деньги из бюджета Ростовской области, - рассказал первый загубернатора Игорь Гуськов.

По его словам, в режиме наследия на 2020 год предусмотрен следующий порядок — большая часть (95% бюджета) на содержание «Ростов Арены» будет выделяться из федерального бюджета, 5 % - из региональной казны.

В течение последующих нескольких лет процентное соотношение федеральных средств будет ежегодно неуклонно уменьшаться, пока они полностью не иссякнут к 2024 году — тогда ростовский стадион будет обеспечивать только область. Впрочем, по уверениям областных чиновников, к тому времени «Ростов Арена» станет получать доходы из многочисленных источников.

- Уже с 2024 года мы должны будем полностью содержать объект за счет областного бюджета и внебюджетных источников, средств, заработанных самим стадионом, обходясь уже без федеральных денег. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идет активная работа по его реализации, - пояснил Игорь Гуськов.

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В региональном Минспорте составили бизнес-план, согласно которому «Ростов Арена» выйдет на самоокупаемость через пять лет. Как сообщил областной министр спорта Самвел Аракелян, в 2024 году стадион получит прибыль в один рубль, после чего его можно будет считать финансово независимым. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU