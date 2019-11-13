Убили сковородкой: в Ростовской области жестоко расправились над пенсионеркой

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-13T09:13:14+03:00

Подозреваемого пока не поймали

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В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе расследуют убийство 70-летней женщины. ЧП произошло в селе Генеральском, на улице Советской. С женщиной расправились в ее собственном доме.

Труп Зои К. обнаружил внук, который пришел проведать бабушку.

- По предварительным данным, женщина погибла от удара по голове. У нее зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранителных органах региона.

Собеседник издания сообщил, что с места преступления изъяли окровавленную сковородку. Возможно, она стала орудием убийства. С места преступления изъяли следы обуви, следователи сделали также смыв крови со стекла. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU