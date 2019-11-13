2019-11-13T09:13:14+03:00
Происшествия

Убили сковородкой: в Ростовской области жестоко расправились над пенсионеркой

Подозреваемого пока не поймали
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оперативники разыскивают подозреваемогоОперативники разыскивают подозреваемогоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе расследуют убийство 70-летней женщины. ЧП произошло в селе Генеральском, на улице Советской. С женщиной расправились в ее собственном доме.

Труп Зои К. обнаружил внук, который пришел проведать бабушку.

- По предварительным данным, женщина погибла от удара по голове. У нее зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранителных органах региона.

Собеседник издания сообщил, что с места преступления изъяли окровавленную сковородку. Возможно, она стала орудием убийства. С места преступления изъяли следы обуви, следователи сделали также смыв крови со стекла. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Акцент» плюс столб: в Ростове произошла авария
Ростовская преподавательница медвуза попалась на взятке
«Ростов Арену» официально передали на баланс Ростовской области
В Ростове-на-Дону задержали серийного вора-домушника
«Прощай, антистресс»: звезда Playboy Мария Лиман в слезах рассталась с любимым другом
На Дону мужчина украл собаку на глазах у хозяйки
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Стартовал конкурс рисунков «Моя любимая мама»!
Ростовчанка нанесла отцу-пенсионеру 60 ударов ножом
Донской Минфин возьмет в кредит 8,8 млрд рублей в 2020 году
Интернет и ТВ от 430 рублей в месяц – «сочное» предложение от ТТК для ростовчан
Злостным неплательщикам в Ростовской области массово отключили газ
«Разбор кейсов, фишки и полезные знакомства»: В Ростове-на-Дону пройдет конференция для предпринимателей «Формула устойчивого роста»
В Ростовской области злоумышленник избил бездомного доской
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков оценил моральный ущерб от бывшей жены в 200 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону за два месяца снесли сотню ларьков
Суд продлил домашний арест экс-архитектору Ростовской области до декабря
«У нас есть свои принципы!»: В Ростове-на-Дону водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за крупной купюры
Поддержка Басты не помогла: Ростовский СКА проиграл на своем поле лидеру ПФЛ
В Ростовской области на дорогах поставят невидимые для антирадаров камеры
Футбольный матч «Ростов» – «Тамбов» стал самым посещаемым в 16-м туре РПЛ
Пропавшего 31-летнего ростовчанина нашли мертвым
Коридор ужаса: ростовчанин сделал снимки городского подземелья
Учитель из Ростовской области предложила выдавать разрешения на рождение детей только умным