«Акцент» плюс столб: в Ростове произошла авария
Водитель сказал, что ей стало плохо
Удар был такой силы, что столб сломался. Фото: соцсети
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В донской столице, на перекрестке Доватора и Жукова, произошла серьезная авария. Водитель «Акцента» не справилась с управлением и протаранила столб. В результате машина получила механические повреждения. Удар был такой силы, что бетонный столб сломался.
Как рассказали очевидцы, водитель пояснила, что ей стало плохо за рулем. Владелица авто не пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU