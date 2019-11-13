2019-11-13T09:42:09+03:00
Происшествия

«Акцент» плюс столб: в Ростове произошла авария

Водитель сказал, что ей стало плохо
Мария ШАБАНОВА
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Удар был такой силы, что столб сломался. Фото: соцсетиУдар был такой силы, что столб сломался. Фото: соцсети
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В донской столице, на перекрестке Доватора и Жукова, произошла серьезная авария. Водитель «Акцента» не справилась с управлением и протаранила столб. В результате машина получила механические повреждения. Удар был такой силы, что бетонный столб сломался.

Как рассказали очевидцы, водитель пояснила, что ей стало плохо за рулем. Владелица авто не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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