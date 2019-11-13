У безработной из Ростовской области украли имущество на восемь миллионов рублей
В Ростовской области, в поселке Камышеваха, местная жительница стала жертвой «домушника». В период времени с 9 ноября по 11 ноября неизвестный, отжав пластиковое окно в доме на улице Гранитной, проник в помещение. Оттуда он вынес 150 тысяч рублей, 200 евро, 17 ювелирных изделий и часы марок «Longines» и «Blancpain». Сумма причиненного ущерба составила восемь миллионов 459 тысяч рублей.
Потерпевшая, безработная 34-летняя женщина, написала заявление в полицию.
- С места происшествия изъяли картонную коробку, два следа от обуви, - рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемых пока не задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU