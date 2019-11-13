2019-11-13T10:34:33+03:00
Происшествия

У безработной из Ростовской области украли имущество на восемь миллионов рублей

ЧП произошло в Аксайском районе
Иван ТИМОФЕЕВ
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Жертва "домушников" пошла в полициюЖертва "домушников" пошла в полициюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области, в поселке Камышеваха, местная жительница стала жертвой «домушника». В период времени с 9 ноября по 11 ноября неизвестный, отжав пластиковое окно в доме на улице Гранитной, проник в помещение. Оттуда он вынес 150 тысяч рублей, 200 евро, 17 ювелирных изделий и часы марок «Longines» и «Blancpain». Сумма причиненного ущерба составила восемь миллионов 459 тысяч рублей.

Потерпевшая, безработная 34-летняя женщина, написала заявление в полицию.

- С места происшествия изъяли картонную коробку, два следа от обуви, - рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемых пока не задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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