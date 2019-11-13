2019-11-13T14:04:50+03:00
Спорт

Ведущие игроки «Ростова» и тренер Карпин могут уйти из клуба

Виной всему — денежные неурядицы и слабый менеджмент
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Под руководством Валерия Карпина "Ростов" показывает качественный футбол. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Под руководством Валерия Карпина "Ростов" показывает качественный футбол. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В ближайшее трансферное окно у «Ростова» могут начаться огромные проблемы с составом и тренерским штабом. По информации заместителя главного редактора «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, в ходе зимней паузы клуб, возможно, покинут все звездные игроки вместе с Валерием Карпиным.

Спортивный обозреватель отмечает, что «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября — и этому, по его мнению, есть рациональное объяснение.

- Команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени. Правда, при этом дончане по-прежнему находятся в лидирующей группе — при стабильной ситуации вокруг и в клубе, он способен претендовать на место не только в зоне еврокубков, но и замахнуться на Лигу чемпионов. Что происходит сейчас и чем может быть вызван спад в результатах? По моим данным, финансовая ситуация у ростовчан достаточно напряженная. Долги по зарплате и премиальным перед футболистами составляют три месяца, и уже очевидно, что это проблема — нормально работать, решая серьезные задачи, в таком режиме невозможно, - поделился инсайдом Сергей Егоров.

Размышляя о причинах сталь плачевной ситуации, журналист отмечает, что дончане «оказались в денежной блокаде», а единственным источником стабильного финансирования выступает компания президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

- Если ничего не изменится, то самый вероятный сценарий, по моим сведениям, следующий: в зимнее трансферное окно клуб будет вынужден продать ряд наиболее ликвидных игроков. Речь идет о защитнике Чистякове, хавбеках Норманне, Попове, Еременко и Ионове, форварде Шомуродове. Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры — Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин, - прогнозирует Егоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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