В Ростове-на-Дону диспетчер СКЖД умер на рабочем месте

13 Нояб. 15:15 2019-11-13T15:15:23+03:00

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В Ростове-на-Дону, в ночь с 12 на 13 ноября, в здании дорожного центра управления перевозками Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» произошла трагедия. На рабочем месте скончался 53-летний диспетчер.

- В настоящее время проведены осмотры мест происшествий, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

В ведомстве также добавили, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Также в ЮСУТ рассказали, что 12 ноября недалеко от станции «Хотунок» грузовой поезд насмерть сбил мужчину, который решил перебежать железнодорожное полотно прямо перед идущим составом.

ИСТОЧНИК KP.RU