В Ростове-на-Дону диспетчер СКЖД умер на рабочем месте
В Ростове-на-Дону, в ночь с 12 на 13 ноября, в здании дорожного центра управления перевозками Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» произошла трагедия. На рабочем месте скончался 53-летний диспетчер.
- В настоящее время проведены осмотры мест происшествий, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
В ведомстве также добавили, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Также в ЮСУТ рассказали, что 12 ноября недалеко от станции «Хотунок» грузовой поезд насмерть сбил мужчину, который решил перебежать железнодорожное полотно прямо перед идущим составом.
ИСТОЧНИК KP.RU