Пенсионер из Ростовской области зарезал жену

14 Нояб. 14:33 2019-11-14T14:33:33+03:00

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В Ростовской области семейная жизнь двух престарелых супругов закончилась большой драмой. Жители Шахт, 77-летний Евгений К. и его 64-летняя жена, накануне, 13 ноября, сильно повздорили.

Мужчина в порыве гнева схватил кухонный нож и трижды ударил им в грудь жене. После чего продолжил наносить удары уже в живот. Женщина от полученных травм и болевого шока практически мгновенно потеряла сознание. Глаза она уже так и не открыла. Несчастная скончалась до приезда «скорой помощи».

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, с места происшествия изъяли смывы крови и предполагаемое орудие убийства.

Пока в отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась. Это связано с его состоянием здоровья. В данный момент мужчина сильно болен.

ИСТОЧНИК KP.RU