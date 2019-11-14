Пенсионер из Ростовской области зарезал жену
В Ростовской области семейная жизнь двух престарелых супругов закончилась большой драмой. Жители Шахт, 77-летний Евгений К. и его 64-летняя жена, накануне, 13 ноября, сильно повздорили.
Мужчина в порыве гнева схватил кухонный нож и трижды ударил им в грудь жене. После чего продолжил наносить удары уже в живот. Женщина от полученных травм и болевого шока практически мгновенно потеряла сознание. Глаза она уже так и не открыла. Несчастная скончалась до приезда «скорой помощи».
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, с места происшествия изъяли смывы крови и предполагаемое орудие убийства.
Пока в отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась. Это связано с его состоянием здоровья. В данный момент мужчина сильно болен.
ИСТОЧНИК KP.RU