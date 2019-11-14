2019-11-14T14:33:33+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ростовской области зарезал жену

Следователи выясняют детали трагедии
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следком выясняет детали трагедииСледком выясняет детали трагедииФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области семейная жизнь двух престарелых супругов закончилась большой драмой. Жители Шахт, 77-летний Евгений К. и его 64-летняя жена, накануне, 13 ноября, сильно повздорили.

Мужчина в порыве гнева схватил кухонный нож и трижды ударил им в грудь жене. После чего продолжил наносить удары уже в живот. Женщина от полученных травм и болевого шока практически мгновенно потеряла сознание. Глаза она уже так и не открыла. Несчастная скончалась до приезда «скорой помощи».

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, с места происшествия изъяли смывы крови и предполагаемое орудие убийства.

Пока в отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась. Это связано с его состоянием здоровья. В данный момент мужчина сильно болен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»