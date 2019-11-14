«Поставил услуги на поток»: Арест начальника ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева связан с незаконной прослушкой

14 Нояб. 15:53 2019-11-14T15:54:39+03:00

Его заместителям могут быть предъявлены объявления из-за коррупции

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Задержание главы донского ГУФСИН Муслима Даххаева может быть связано с организацией услуг по установке незаконных прослушивающих устройств.

В составе ГУФСИН было организовано некое секретное управление, основная работа которого заключалась в проведении оперативных мероприятий в колониях: прослушке, наружном наблюдении, отслеживании мобильных телефонов и прочем.

– ФСБ стало известно, что Муслим Даххаев поставил на поток продажу этих услуг. И любой человек, будь то коммерсант или злоумышленник, мог через региональный отдел заказать для себя такую опцию, – отмечает источник издания "Известия".

Каким-то образом под просушку попали и те, кто являлся носителем гостайны. Известно,что в день задержания Даххаев планировал поехать в Дагестан, где его собирались наградить за участие во второй чеченской компании. Но руководителя попросили остаться ради праздничных мероприятий.

Ранее адвокат руководителя заявлял об отсутствии коррупционной составляющей в аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU