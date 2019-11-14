«Поставил услуги на поток»: Арест начальника ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева связан с незаконной прослушкой
Задержание главы донского ГУФСИН Муслима Даххаева может быть связано с организацией услуг по установке незаконных прослушивающих устройств.
В составе ГУФСИН было организовано некое секретное управление, основная работа которого заключалась в проведении оперативных мероприятий в колониях: прослушке, наружном наблюдении, отслеживании мобильных телефонов и прочем.
– ФСБ стало известно, что Муслим Даххаев поставил на поток продажу этих услуг. И любой человек, будь то коммерсант или злоумышленник, мог через региональный отдел заказать для себя такую опцию, – отмечает источник издания "Известия".
Каким-то образом под просушку попали и те, кто являлся носителем гостайны. Известно,что в день задержания Даххаев планировал поехать в Дагестан, где его собирались наградить за участие во второй чеченской компании. Но руководителя попросили остаться ради праздничных мероприятий.
Ранее адвокат руководителя заявлял об отсутствии коррупционной составляющей в аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU