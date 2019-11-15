В региональном Минспорта рассказали о текущей ситуации в «Ростове»

15 Нояб. 09:59 2019-11-15T10:01:33+03:00

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Министерство Ростовской области выступило с заявлением, в котором прокомментировало ситуацию с финансовой неурядицей в клубе. Напомним, ранее появилась информация о трехмесячной задолженности перед игроками и персоналом клуба, из-за которой состав команды могут покинуть все звездные футболисты и тренерский штаб, включая Валерия Карпина. Специалист также подтвердил наличие серьезных проблем и высказал свои опасения на этот счет.

В свою очередь, в региональном Минспорта с позицией тренера не согласились. В сообщении сказано, что сейчас клубу предоставлены в безвозмездное пользование футбольная база стадиона «Олимп-2», а также тренировочные поля, административные помещения, медико-восстановительный центр и общежитие. Помимо этого, производится ремонт кровли западной трибуны стадиона «Олимп-2». На эти цели из бюджета выделено 250 млн рублей.

Кроме того, в ведомстве анонсировали строительство полноценной базы для «Ростова» на левом берегу Дона. Этот проект стартует в 2022 году.

- В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года. Рассматривается вопрос о выделении средств областного и федерального бюджетов в объеме более 48 млн рублей на капитальный ремонт тренировочного поля в 2020 году, - сказано в заявлении донского Минспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU