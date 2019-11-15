На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области, в Таганроге, выясняют детали преступления, которое произошло на рынке «Николаевский». 13 ноября, вечером, на складе нашли труп безработного мужчины. Его личность уже установлена.
Эксперты зафиксировали у погибшего закрытую черепно-мозговую травму. По подозрению в совершении преступления задержан бездомный.
- С места преступления изъяты кроссовки, сотовый телефон, кувалда. Она, по предварительным данным, стала орудием убийства,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU