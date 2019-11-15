2019-11-15T17:25:33+03:00
Происшествия

На рынке в Таганроге нашли труп

Мужчину убили кувалдой
Иван ТИМОФЕЕВ
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Следователи выясняют детали преступленияСледователи выясняют детали преступленияФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области, в Таганроге, выясняют детали преступления, которое произошло на рынке «Николаевский». 13 ноября, вечером, на складе нашли труп безработного мужчины. Его личность уже установлена.

Эксперты зафиксировали у погибшего закрытую черепно-мозговую травму. По подозрению в совершении преступления задержан бездомный.

- С места преступления изъяты кроссовки, сотовый телефон, кувалда. Она, по предварительным данным, стала орудием убийства,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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