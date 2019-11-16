Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-16T10:15:36+03:00

Если договориться по-хорошему не получится, то последуют иски в суд

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Власти Ростова задумали провести реконструкцию моста на улице Малиновского и дороги в промежутке между улицами Факельная и Типографская. Ради этих целей у собственников изымут земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.

В общем списке, составленном мэрией, фигурируют 20 объектов для изымания общей площадью почти 9,5 тысяч кв. метров. Они расположены на улицах Малиновского и Напорной, а также переулках Рекордный и Старательный. Кроме того, часть земельных участков относятся к садовым товариществам «Малинка» и «За мир».

Внесен в реестр и жилой объект. Это строение в СТ «Малинка» площадью 15,5 кв. метров.

В постановлении указано, что участки и строения будут выкупаться у владельцев за суммы, которые определит независимый оценщик имущества.

При этом уточняется, что в случае отсутствия конструктивного диалога и взаимопонимания между собственниками и мэрией, со стороны администрации города последуют решительные меры в суде судебных исков.

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ИСТОЧНИК KP.RU