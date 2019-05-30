2019-05-30T10:46:00+03:00
Общество

Дождались! Проект реконструкции моста на Малиновского в Ростове-на-Дону прошел экспертизу

Стоимость объекта - свыше 2 млрд рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Многострадальный мост на Малиновского - страшный сон ростовских водителей. Фото: Google КартыМногострадальный мост на Малиновского - страшный сон ростовских водителей. Фото: Google Карты
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Хорошая новость для жителей Западного и пригорода - долгожданный проект реконструкции моста на Малиновского получил «добро». Если не случится ничего сверхъестественного, то скоро начнется первый этап работ. Пробки, конечно же, будут, но есть шансы, что в следующем году переход расширят.

- Полная длина реконструируемого путепровода составит порядка 240 метров, - рассказали в региональном правительстве. - Также предусмотрена реконструкция автомобильной дороги от улицы Факельной до Типографской.

И вишенка на торте для местных жителей - для защиты прилегающих к дороге застроек установят шумозащитные экраны. В правительстве подчеркивают, что «для надежной эксплуатации путепровода эксплуатационные параметры сооружения приведены в соответствие с требованиями современных действующих норм».

Предполагают, что новый мост обойдется примерно в 2 млрд рублей. В феврале был уже выделен первый транш в размере 880 млн рублей. Сроки реконструкции известны и почти фантастичны - до конца 2022 года.

Путепровод будет возводиться по принципу нового Ворошиловского моста: сначала построят дублер, потом переведут движение, после чего завершат реконструкцию. Напомним, мостовой переход последние, пожалуй, пять лет стал головной болью всех водителей, которые живут на Западном либо въезжают в город по Малиновского. Он, будучи «узким горлышком» из двух полос, причина ежедневных заторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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